Эмануэль Маммана: для меня главное — играть за те команды, в которых я счастлив

Бывший игрок «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своей игре за «Ривер Плейт».

«Для меня главное — играть за те команды, в которых я счастлив. Всё, что я хочу сейчас делать — это играть в футбол. В «Ривере» я был очень счастлив, у меня была такая возможность. Очевидно, что каждый игрок хочет носить футболку национальной команды. Представлять страну — это прекрасное чувство. Я уже играл за юношеские сборные. Моя идея состоит в том, чтобы вернуться в «Ривер», закрепиться там и оказаться в сборной», — цитирует Мамману Toda Pasion.

Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в котором выступает на правах аренды, и не отметился результативными действиями.