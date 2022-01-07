Хави: мы — «Барселона», и мы не можем терять очки

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави на пресс-конференции заявил, что для его команды каждая игра является финалом.
«Каждая неделя важна. Каждая игра – финал. Мы – «Барселона», и мы не можем терять очки», — приводит слова Хави пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере».
Завтра, 8 января, «Барселона» проведёт матч 20-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой» на выезде. Команда Хави с 31 очком в 19 матчах чемпионата занимает пятую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (46).
41-летний Хави возглавил испанскую команду 6 ноября 2021 года, сменив на этой должности нидерландского специалиста Рональда Кумана. Контракт с Хави подписан до 2024 года.
Ранее стало известно, что Хави был шокирован требованиями нападающего Усмана Дембеле по зарплате.
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