Фред Родригес: я доволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес заявил, что доволен ситуацией в клубе.
«За последние несколько дней я прочитал много фейковых новостей обо мне и о других игроках «Манчестер Юнайтед». Я обычно не реагирую на подобную информацию публично, но, видимо, сейчас без этого не обойтись. Хочу лишь сказать, что всем доволен в команде и никогда не выражал своего недовольства или желания уйти. Хочу, чтобы фейковые новости не вводили вас в заблуждение. Мы продолжаем работать с огромным желанием, чтобы достичь поставленных целей», – написал Фред в своём «твиттере».
Видео гола Фреда в матче с «Лидс Юнайтед»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Новость по темеАнтони Марсьяль заинтересован в переходе в «Барселону»
Комментарии
- 7 января 2022
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:13
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:31
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:19
-
18:12
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:23
-
17:16
-
17:12
-
16:51
Партнерский контент