Фред Родригес: я доволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес заявил, что доволен ситуацией в клубе.



«За последние несколько дней я прочитал много фейковых новостей обо мне и о других игроках «Манчестер Юнайтед». Я обычно не реагирую на подобную информацию публично, но, видимо, сейчас без этого не обойтись. Хочу лишь сказать, что всем доволен в команде и никогда не выражал своего недовольства или желания уйти. Хочу, чтобы фейковые новости не вводили вас в заблуждение. Мы продолжаем работать с огромным желанием, чтобы достичь поставленных целей», – написал Фред в своём «твиттере».

Видео гола Фреда в матче с «Лидс Юнайтед»

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