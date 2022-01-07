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«Динамо» поздравило Лаксальта со свадьбой

«Динамо» поздравило Лаксальта со свадьбой
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Пресс-служба московского «Динамо» в своём «инстаграме» поздравила уругвайского защитника команды Диего Лаксальта.

В сентябре стало известно, что Диего Лаксальт пропустит около двух месяцев после травмы, которую он получил на тренировке в преддверии матча с «Сочи» (1:0). Уругваец во время тренировки пробил по воротам, после чего почувствовал боль в передней поверхности бедра. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний защитник бело-голубых провёл семь матчей, пропустив лишь последнюю встречу с «Сочи».

По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв в РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом в два очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось московское «Динамо» (36).

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