Новый тренер «Монако»: ни один специалист не сделает больших изменений в команде за 4 дня

Новый главный тренер французского «Монако» Филипп Клеман выступил на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата страны с «Нантом».



«За четыре дня ни один специалист не может сделать больших изменений, иначе игрокам будет сложно. Вы должны идти шаг за шагом к своей цели. Мы тренировались, чтобы внести изменения в небольшие вещи, ведь основа, заложенная прошлым тренерским штабом, хорошая. Мы сможем сделать большие вещи в ближайшие месяцы», — приводит слова Клемана сайт «Монако».



Матч «Нант» — «Монако» состоится 9 января. Начало — 19:05 мск.

Ранее «Монако» уволил с поста главного тренера Нико Ковача. 50-летний хорват возглавил команду летом 2020 года. Под его руководством «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 15 сыграл вничью и 16 проиграл. Сообщалось, что причиной увольнения Ковача могло стать ухудшение его отношений с футболистами.