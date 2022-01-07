«Бавария» и «Боруссия» Мёнхенгладбах опубликовали стартовые составы на игру

Сегодня, 7 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия».
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Бавария»: Свен Ульрайх, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Марк Рока,
Джамал Мусиала, Марсель Забитцер, Малик Тилльман, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.
«Боруссия» Мёнхенгладбах: Ян Зоммер, Тони Янчке, Нико Эльведи, Маттиас Гинтер, Штефан Лайнер, Лука Нец, Куадио Коне, Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Брил Эмболо.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает«Фрайбург».
- 7 января 2022
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