Хави: «Барселона» хочет бороться за каждый титул. Думаю, мы на правильном пути

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда собирается бороться за каждый трофей, в розыгрыше которого принимает участие.



«Барселона» хочет бороться за каждый титул. Думаю, мы на правильном пути», — приводит слова Хави пресс-служба испанского клуба в «Твиттере».

Завтра, 8 января, «Барселона» проведёт матч 20-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой» на выезде. Команда Хави с 31 очком в 19 матчах чемпионата занимает пятую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (46).



41-летний Хави возглавил испанскую команду 6 ноября 2021 года, сменив на этой должности нидерландского специалиста Рональда Кумана. Контракт с Хави подписан до 2024 года.

Ранее Хави сообщил, что для «Барселоны» каждый матч является финалом.