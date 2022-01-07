«Ливерпуль» предложил € 70 млн за Луиса Маруланду. «Порту» требует на € 10 млн больше

Руководство «Ливерпуля» хочет приобрести нападающего «Порту» Луиса Диаса Маруланду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Correio da Manhã.



По информации источника, английский клуб сделал предложение в размере € 70 млн. Однако «Порту» хочет продать колумбийца за € 80 млн, так как за игрока борются ещё «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитника Садио Мане на Кубок Африки. Отметим, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.