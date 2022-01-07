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«Рубин» попробует перехватить полузащитника «Химок» Соколова у «Крыльев Советов»

«Рубин» попробует перехватить полузащитника «Химок» Соколова у «Крыльев Советов»
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«Рубин» предпримет попытку перехватить 18-летнего полузащитника «Химок» Артёма Соколова, который близок к переходу в «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Крылья Советов» имеют устную договорённость с «Химками» о переходе полузащитника и готовы окончательно закрыть сделку. Но казанский клуб всё равно попробует подписать Соколова, так как он очень нравится главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

В нынешнем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись голевой передачей. Контракт российского футболиста истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.

«Химки» после 18 туров чемпионата России идут на последнем месте турнирной таблицы, набрав 14 очков. «Рубин» (22) — 10-й.

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