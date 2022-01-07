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Защитник «Славии» Таловеров: уже прилетели оскорбительные картинки от болельщиков «Спарты»

Защитник «Славии» Таловеров: уже прилетели оскорбительные картинки от болельщиков «Спарты»
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Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров рассказал о дерби со «Спартой».

«Поединки «Спарты» и «Славии» – исторически самые главные и ожидаемые в Чехии. Кроме поздравлений от болельщиков «Славии», мне уже прилетело в директ несколько оскорбительных картинок от болельщиков «Спарты». Как я уже писал, один раз я был на пражском дерби в качестве зрителя, это ни с чем не сравнится в Чехии. Это лучшие матчи чешской лиги, которые можно представить. С нетерпением жду встречи на поле. Хотел бы ощутить накал игры, эмоции фанатов и стадиона, как будет гореть поле. Против «Славии» я провел один из первых своих матчей за «Ческе Будеёвице». Я не могу сказать, что не волновался, но мало кто ожидал что-то такое фантастическое», — цитирует Таловерова ua.tribuna.com.

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