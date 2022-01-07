Защитник «Славии» Таловеров: уже прилетели оскорбительные картинки от болельщиков «Спарты»

Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров рассказал о дерби со «Спартой».
«Поединки «Спарты» и «Славии» – исторически самые главные и ожидаемые в Чехии. Кроме поздравлений от болельщиков «Славии», мне уже прилетело в директ несколько оскорбительных картинок от болельщиков «Спарты». Как я уже писал, один раз я был на пражском дерби в качестве зрителя, это ни с чем не сравнится в Чехии. Это лучшие матчи чешской лиги, которые можно представить. С нетерпением жду встречи на поле. Хотел бы ощутить накал игры, эмоции фанатов и стадиона, как будет гореть поле. Против «Славии» я провел один из первых своих матчей за «Ческе Будеёвице». Я не могу сказать, что не волновался, но мало кто ожидал что-то такое фантастическое», — цитирует Таловерова ua.tribuna.com.
- 8 января 2022
-
00:28
-
00:04
- 7 января 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:35
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
22:58
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:13
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:31
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:19