Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» готов сделать Холанда главной целью на летнее трансферное окно

«Манчестер Сити» готов сделать Холанда главной целью на летнее трансферное окно
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб готов сделать 21-летнего футболиста главной трансферной целью на летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

В услугах норвежского футболиста английского происхождения также заинтересованы «Реал» и «Барселона», но главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола желает, чтобы Холанд пошёл по стопам своего отца Альф-Инге Холанда и также выступал за «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанд в 11 матчах немецкой Бундеслиги забил 13 голов и отдал пять голевых передач. Также на счету норвежского нападающего три гола в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 150 млн.

Новость по теме
Бенжамена Менди, которого обвиняют в семи случаях изнасилования, освободили под залог
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022