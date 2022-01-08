«Манчестер Сити» готов сделать Холанда главной целью на летнее трансферное окно

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб готов сделать 21-летнего футболиста главной трансферной целью на летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.



В услугах норвежского футболиста английского происхождения также заинтересованы «Реал» и «Барселона», но главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола желает, чтобы Холанд пошёл по стопам своего отца Альф-Инге Холанда и также выступал за «Манчестер Сити».



В нынешнем сезоне Холанд в 11 матчах немецкой Бундеслиги забил 13 голов и отдал пять голевых передач. Также на счету норвежского нападающего три гола в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 150 млн.

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