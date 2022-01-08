«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в Кубке Англии
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Завершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Суиндон Таун» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Суиндоне на стадионе «Каунти Граунд» и завершился победой гостей со счётом 4:1.
«Манчестер Сити» открыл счёт в матче на 14-й минуте после точного удара Бернарду Силва. В середине тайма Габриэл Жезус удвоил преимущество «горожан» в счете. На 59-й минуте Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Гарри Маккёрди отквитал один мяч. Окончательную точку в этой встрече поставил Коул Палмер.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Суидон Таун» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.
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