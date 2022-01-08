Антонио Конте: когда я был игроком, я ненавидел тренера, который лгал мне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте заявил, что всегда будет говорить правду футболистам своего клуба.

«Когда я был игроком, я ненавидел тренера, который лгал мне, чтобы сохранить спокойствие и хорошие отношения. Если игроки хотят стать лучше, важно, чтобы они каждый раз прислушивались к правде. После поражения можно узнать больше, чем после победы, и мои игроки очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что с правдой можно стать лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить», — приводит слова Конте The Guardian.

Напомним, в первом матче Кубка английской лиги «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счётом 0:2. Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд».

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