Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» М. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«На самом деле мы были ближе к победе, чем Гладбах. Поражения никогда не бывают приятными. Учитывая ситуацию, мы очень хорошо выступили в первые 25 минут, мы должны были отыграть больше. То, как мы потом пропустили было полным безумием. Во втором тайме мы играли достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой игры, сегодня мы не заслуживали поражения», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. «Боруссия» М находится на 11-м месте, набрав 22 очка.
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