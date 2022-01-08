Президент Польского футбольного союза ответил на вопрос о возможном назначении Шевченко

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

«Он, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ», — приводит слова Кулеша Interia.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Ранее он занимал пост главного тренера национальной команды Украины.

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза. Он решил возглавить бразильский «Фламенго».