Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Польского футбольного союза ответил на вопрос о возможном назначении Шевченко

Президент Польского футбольного союза ответил на вопрос о возможном назначении Шевченко
Комментарии

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

«Он, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ», — приводит слова Кулеша Interia.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Ранее он занимал пост главного тренера национальной команды Украины.

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза. Он решил возглавить бразильский «Фламенго».

Новость по теме
Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022