Худший матч Овечкина за 9 месяцев и интерес к Кокорину от одного клуба. Главное к утру

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову из Канады в полуфинале ATP Cup, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой худший матч за последние 9 месяцев, стало известно, какой единственный клуб интересуется российский форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сафиуллин уступил Шаповалову, а Медведев разгромил Оже-Альяссима. Россия ведёт борьбу с Канадой в полуфинале ATP Cup.
2. Овечкин провёл худший матч по показателю полезности в сезоне и за последние девять месяцев.
3. Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб.
4. «Бавария» проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
5. Звёзды «Манчестер Юнайтед» не верят идеям Рангника и сомневаются в его тренерских методах.
6. Дубль Бучневича и гол Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон».
7. Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6.
8. Кудерметова на отказе Осаки без игры вышла в финал турнира в Мельбурне.
9. The Athletic считает, что у Овечкина остался один соперник в борьбе за «Харт» — Макдэвид.
10. Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия.
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