Худший матч Овечкина за 9 месяцев и интерес к Кокорину от одного клуба. Главное к утру

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову из Канады в полуфинале ATP Cup, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой худший матч за последние 9 месяцев, стало известно, какой единственный клуб интересуется российский форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сафиуллин уступил Шаповалову, а Медведев разгромил Оже-Альяссима. Россия ведёт борьбу с Канадой в полуфинале ATP Cup.

2. Овечкин провёл худший матч по показателю полезности в сезоне и за последние девять месяцев.

3. Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб.

4. «Бавария» проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

5. Звёзды «Манчестер Юнайтед» не верят идеям Рангника и сомневаются в его тренерских методах.

6. Дубль Бучневича и гол Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон».

7. Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6.

8. Кудерметова на отказе Осаки без игры вышла в финал турнира в Мельбурне.

9. The Athletic считает, что у Овечкина остался один соперник в борьбе за «Харт» — Макдэвид.

10. Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия.