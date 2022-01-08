Ульрайх — о поражении «Баварии» в матче с «Боруссией» М: мы ожидали совсем другого

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал результат матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2).



«Мы ожидали совсем другого от этого матча, хотя играли по схеме, которую давно не использовали. Мы всё равно рассчитывали взять три очка в этой встрече. Во многих ситуациях «Бавария» хорошо справлялась. Но на протяжении 20 минут в первом тайме у нас была потеря концентрации, а потом мы пропустили голы. Вот так мы и позволили «Боруссии» вернуться в игру», — приводит слова Ульрайха пресс-служба «Баварии».



«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург».

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