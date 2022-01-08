«Гранада» — «Барселона»: текстовая трансляция начнётся в 20:30 по московскому времени
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Сегодня, 8 января, пройдёт матч 20-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной». Противостояние начнётся в 20:30 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карла Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Севилья» имеет в своём активе 41 очко и занимает вторую позицию в чемпионате. «Гранада» имеет 19 очков и занимает тринадцатое место, «Барселона» (31) — на пятой позиции.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.
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