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Экс-игрок «Барселоны» — о Месси в «ПСЖ»: в личном плане он понял, что совершил ошибку

Экс-игрок «Барселоны» — о Месси в «ПСЖ»: в личном плане он понял, что совершил ошибку
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Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Месси всегда будет скучать по тому образу жизни, который вёл в «Барселоне». Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, он должен остаться в «ПСЖ» ещё на год. Но если «ПСЖ» не возьмёт трофей, год будет долгим. Не думаю, что Месси сожалеет о трансфере со спортивной точки зрения. Но в личном плане он понял, что совершил ошибку», — приводит слова Карраско Globo Esporte со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

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