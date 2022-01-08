«Реал Мадрид» — «Валенсия»: текстовая трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени

Сегодня, 8 января, пройдет матч 20-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе « Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» проведет текстовую трансляцию игры.
Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карла Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Севилья» имеет в своём активе 41 очко и занимает вторую позицию в чемпионате. «Валенсия» имеет 28 очков и занимает девятое место, «Барселона» (31) — на пятой позиции.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо.
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