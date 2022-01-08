Жоржиньо Вейналдум хочет уйти из «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум хочет покинуть «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, голландский футболист хочет перейти в клуб английской Премьер-лиги и рассматривает вариант с арендой, так как недоволен количеством своей игровой практики во Франции и хочет чаще появляться на поле.
31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.
В нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Жоржиньо рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
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