Жоржиньо Вейналдум хочет уйти из «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум хочет покинуть «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, голландский футболист хочет перейти в клуб английской Премьер-лиги и рассматривает вариант с арендой, так как недоволен количеством своей игровой практики во Франции и хочет чаще появляться на поле.

31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.



В нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Жоржиньо рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.