Лионель Месси пропустил тренировку «ПСЖ» в преддверии матча с «Лионом»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может пропустить матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Лионом», сообщает RMC Sport.
Напомним, ранее Месси переболел коронавирусом, вернулся во Францию и приступил к индивидуальным занятиям. По информации источника, аргентинский футболист пропустил заключительную тренировку команды перед встречей с «Лионом». Причины пропуска занятия не сообщаются.
Матч 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:45 мск. «ПСЖ» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. «Лион» (24) — на 13-м месте.
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