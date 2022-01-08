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Уткин — об интересе к Кокорину: «Химкам» давно пора найти себя как команда сбитых лётчиков

Уткин — об интересе к Кокорину: «Химкам» давно пора найти себя как команда сбитых лётчиков
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением об интересе «Химок» к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Итак, к Кокорину выказали интерес только «Химки». Логично, в общем. «Химкам» давно пора найти себя как команда сбитых лётчиков. Это же практически Шереметьево, но всё-таки не совсем. Это — не долетая. Летел, а тебя сбили. Например, стулом. Ну, и приземлился в Химках. Кстати, больше там и негде. Вот только «Химки» и интересуются», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка. Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб
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