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Криштиану Роналду опубликовал фото с Алексом Теллесом и Диогу Дало

Криштиану Роналду опубликовал фото с Алексом Теллесом и Диогу Дало
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он выложил своё чёрно-белое фото и снимок с одноклубниками Алексом Теллесом и Диогу Дало.

«Продолжаем работать», — написал Криштиану.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко. Лидирует «Манчестер Сити» — 53 очка в 21 игре.

Неудачный финт Роналду в штрафной площади «Вулверхэмптона»:

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