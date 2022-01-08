Криштиану Роналду опубликовал фото с Алексом Теллесом и Диогу Дало
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он выложил своё чёрно-белое фото и снимок с одноклубниками Алексом Теллесом и Диогу Дало.
«Продолжаем работать», — написал Криштиану.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко. Лидирует «Манчестер Сити» — 53 очка в 21 игре.
Неудачный финт Роналду в штрафной площади «Вулверхэмптона»:
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