Нико Ковач может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач может продолжить работу в Турции, сообщает Fanatik.



По информации источника, в услугах хорватского специалиста заинтересован «Фенербахче». Сообщается, что Ковач готов рассмотреть предложение турецкого клуба. Ожидается, что в скором времени стороны проведут переговоры.



Напомним, «Монако» объявил об увольнении Ковача 1 января. Хорватский специалист возглавил команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью. Новым главным тренером «Монако» стал бельгиец Филипп Клеман.

«Фенербахче» в 19 матчах набрал 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (49).