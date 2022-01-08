Хави: Коутиньо снизил зарплату, чтобы играть. Он — профессионал

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу».

«Коутиньо решил снизить зарплату, это многое говорит о нём. Всё это ради того, чтобы выходить на поле и чаще получать игровую практику. Ему было сложно адаптироваться в «Барселоне». Филиппе пошёл на понижение зарплаты. Коутиньо – отличный профессионал. Он хочет показывать свои лучшие качества. В «Барсе» у него были сложности. О многом говорит то, что он захотел попробовать себя в другом месте», – цитирует Хави Eurosport.

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.