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«Ливерпуль» не предлагал «Порту» € 70 млн за трансфер Луиса Маруланды

«Ливерпуль» не предлагал «Порту» € 70 млн за трансфер Луиса Маруланды
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Руководство «Ливерпуля» не ведёт переговоров с боссами «Порту» по трансферу нападающего Луиса Диаса Маруланды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, информация о том, что английский клуб предложил € 70 млн за 24-летнего колумбийца, не соответствует действительности. Английский клуб вовсе не заинтересован в приобретении форварда.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитника Садио Мане на Кубок Африки. Отметим, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.

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