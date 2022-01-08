«Ливерпуль» не предлагал «Порту» € 70 млн за трансфер Луиса Маруланды

Руководство «Ливерпуля» не ведёт переговоров с боссами «Порту» по трансферу нападающего Луиса Диаса Маруланды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации инсайдера, информация о том, что английский клуб предложил € 70 млн за 24-летнего колумбийца, не соответствует действительности. Английский клуб вовсе не заинтересован в приобретении форварда.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитника Садио Мане на Кубок Африки. Отметим, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.