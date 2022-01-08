Игроки испанских клубов могут не принять участия в Суперкубке из-за того, что не привиты

При проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в понедельник футболисты мадридского «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» должны прилететь на Ближний Восток и принять участие в полуфиналах Суперкубка Испании. Однако не все футболисты привиты от коронавируса. В Саудовской Аравии иностранный гражданин может находиться только с сертификатом о вакцинации.
Ранее стало известно, что невакцинированные футболисты, выступающие в английской Премьер-лиге, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Министр спорта Великобритании Надин Доррис хочет, чтобы клубы английской лиги не смогли использовать невакцинированных футболистов после того, как игроки прибудут из-за границы.
- 8 января 2022
-
15:24
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:23
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:32
-
13:02
-
12:57
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:52
-
11:48
-
11:39
-
11:13
-
11:04
-
11:03
-
10:53
-
10:46
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:30
-
09:17