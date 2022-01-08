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Игроки испанских клубов могут не принять участия в Суперкубке из-за того, что не привиты

Игроки испанских клубов могут не принять участия в Суперкубке из-за того, что не привиты
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При проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в понедельник футболисты мадридского «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» должны прилететь на Ближний Восток и принять участие в полуфиналах Суперкубка Испании. Однако не все футболисты привиты от коронавируса. В Саудовской Аравии иностранный гражданин может находиться только с сертификатом о вакцинации.

Ранее стало известно, что невакцинированные футболисты, выступающие в английской Премьер-лиге, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Министр спорта Великобритании Надин Доррис хочет, чтобы клубы английской лиги не смогли использовать невакцинированных футболистов после того, как игроки прибудут из-за границы.

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