Капитан сборной Нигерии: Кубок Африки на том же уровне, что чемпионат мира

Защитник «Уотфорда» и капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг прокомментировал проблемы с проведением Кубка Африки.



«К Кубку Африки следует относиться с большим уважением. Не думаю, что возникали вопросы о том, поедут ли игроки в сборные для участия в чемпионате Европы. Иногда люди не понимают, зачем проводится Кубок Африки. Кубок Африки на том же уровне, что и чемпионат мира и чемпионат Европы. Многие ведущие игроки в английской Премьер-лиге — африканцы. Турнир, на котором они будут представлять свои национальные сборные, будет захватывающим», – цитирует игрока BBC.

Ранее стало известно, что невакцинированные футболисты, выступающие в английской Премьер-лиге, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Министр спорта Великобритании Надин Доррис хочет, чтобы клубы английской лиги не смогли использовать невакцинированных футболистов после того, как игроки прибудут из-за границы.