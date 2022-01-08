Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Лионом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Лионом», сообщает пресс-служба парижского клуба.
Аргентинский футболист в ближайшие дни продолжит работать по индивидуальной программе и восстанавливаться после перенесённого коронавируса. Также встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар, который работает над восстановлением после травмы. Возвращение бразильского нападающего на поле ожидается через три недели.
Матч 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:45 мск. «ПСЖ» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. «Лион» (24) — на 13-м месте.
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