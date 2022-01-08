Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Лионом»

Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Лионом»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Лионом», сообщает пресс-служба парижского клуба.

Аргентинский футболист в ближайшие дни продолжит работать по индивидуальной программе и восстанавливаться после перенесённого коронавируса. Также встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар, который работает над восстановлением после травмы. Возвращение бразильского нападающего на поле ожидается через три недели.

Матч 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:45 мск. «ПСЖ» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. «Лион» (24) — на 13-м месте.

Новость по теме
Дани Алвес не включил Лионеля Месси в свою команду мечты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022