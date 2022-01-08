Андрей Шевченко дал совет игрокам «Дженоа» перед игрой Серии А

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со «Специей».



«Нам предстоит важный матч со «Специей». Хороший результат приблизит нас к сохранению прописки в серии А. Игрокам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. В противостоянии с «Сассуоло» мы провели хороший первый тайм. Мы могли выступить лучше, но упустили победу из-за простых ошибок. Футболистам нужно сыграть компактно и агрессивно.

Надо сыграть в свой футбол. Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать ему время потренироваться и адаптироваться. Он получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели его на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали, чтобы позволить ему играть», – цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.