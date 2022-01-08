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Матчи Серии А могут вновь проводиться при пустых трибунах

Матчи Серии А могут вновь проводиться при пустых трибунах
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Матчи итальянской Серии А могут вновь проводиться при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, органы здравоохранения Италии недовольны, что зрители на трибунах не соблюдается масочный режим. Вопрос о полном закрытии стадионов в стране обсуждался на последнем заседании совета министров.

Напомним, в марте 2020 года сезон Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. В июне того же года сезон был возобновлён, но все матчи проводились при пустых трибунах.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. В тройку лидеров входят «Милан» (45) и «Наполи» (40).

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