Матчи Серии А могут вновь проводиться при пустых трибунах

Матчи итальянской Серии А могут вновь проводиться при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, органы здравоохранения Италии недовольны, что зрители на трибунах не соблюдается масочный режим. Вопрос о полном закрытии стадионов в стране обсуждался на последнем заседании совета министров.



Напомним, в марте 2020 года сезон Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. В июне того же года сезон был возобновлён, но все матчи проводились при пустых трибунах.



Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. В тройку лидеров входят «Милан» (45) и «Наполи» (40).