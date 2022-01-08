Георгий Судаков: в этом году «Шахтёр» обязан становиться чемпионом

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о работе под руководством Роберто Де Дзерби.
«Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Всё благодаря Мистеру.
Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру — основные требования к моей позиции. Конечно, тренер спрашивает одинаково со всех. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 8 января 2022
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