Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Судаков: в этом году «Шахтёр» обязан становиться чемпионом

Георгий Судаков: в этом году «Шахтёр» обязан становиться чемпионом
Комментарии

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о работе под руководством Роберто Де Дзерби.

«Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Всё благодаря Мистеру.

Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру — основные требования к моей позиции. Конечно, тренер спрашивает одинаково со всех. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Новость по теме
Бывший игрок «Манчестер Сити»: не подписав Роналду, «горожане» увернулись от пули
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022