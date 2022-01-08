Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торонто» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Инсинье

«Торонто» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Инсинье
Комментарии

Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье подписал контракт с клубом «Торонто». Футболист станет новым игроком канадской команды летом, когда истечёт его соглашение с неаполитанцами. Об этом сообщает пресс-служба «Торонто» в «Твиттере».

Как сообщается, 30-летний Инсинье подписал с новой командой 4-летний контракт. Он будет действовать с 1 июля 2022 года. Ранее стало известно, что итальянский футболист не смог договориться о новом контракте с «Наполи», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Инсинье в 19 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов и шести голевых передач. Летом 2021 года нападающий в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.

Рыночная стоимость Инсинье оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Новость по теме
Лоренцо Инсинье принял предложение «Торонто». Игрок присоединится к новой команде летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022