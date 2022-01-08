«Бавария», «Челси» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Марселя»

22-летний полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может летом сменить команду, сообщает Fussball Transfers.
По информации источника, в подписании хавбека заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Барселона». Клубы уже ведут переговоры с представителями француза, у которого предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что за игроком следит «Манчестер Юнайтед».
Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 15 матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:
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