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«Бавария», «Челси» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Марселя»

«Бавария», «Челси» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Марселя»
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22-летний полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может летом сменить команду, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, в подписании хавбека заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Барселона». Клубы уже ведут переговоры с представителями француза, у которого предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что за игроком следит «Манчестер Юнайтед».

Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 15 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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