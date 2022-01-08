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«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале»

«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале»
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Мадридский «Атлетико» рассчитывает подписать защитника лондонского «Арсенала» Седрика Суареша в качестве замены для Кирана Триппьера, перешедшего в «Ньюкасл». Об этом сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, главный тренер испанского клуба Диего Симеоне хочет приобрести на правый фланг защиты ещё одного игрока для конкуренции с хорватом Шиме Врсалько. «Атлетико» рассчитывает арендовать португальского защитника в январе с опцией выкупа летом.

Суареш стал игроком «Арсенала» летом 2020 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах чемпионата страны и Кубка английской лиги, отметившись двумя голевыми передачами. Контракт Суареша с английским клубом истекает в 2024 году.

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