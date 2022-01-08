«Гранада» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 8 января, состоится матч «Гранада» — «Барселона». Встреча 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Гранада» — «Барселона».



Обслужит матч бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Антонио Санчес.



«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (23) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.

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