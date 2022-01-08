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«Леванте» одержал первую победу в Примере, обыграв на своём поле «Мальорку»

«Леванте» одержал первую победу в Примере, обыграв на своём поле «Мальорку»
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Сегодня, 8 января, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 2:0.

На 47-й минуте нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Энис Барди.

Гол Сольдадо:

На 68-й минуте защитник гостей Бриан Оливан имел возможность сравнять счёт с 11-метрового, но не смог реализовать пенальти.

Неудачная попытка Оливана забить с 11-метрового:

В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес.

Моралес забивает в ворота «Мальорки»:

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Победа в матче с «Мальоркой» стала первой для «Леванте» в нынешнем розыгрыше Примеры.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Мануэль Орельяна Сид.

Испания - Примера. 20-й тур
08 января 2022, суббота. 16:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Сольдадо – 47'   2:0 Моралес – 90+7'
Удаления: Кампанья – 83' / нет
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