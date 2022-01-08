«Рома» объявила об аренде полузащитника «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс стал футболистом «Ромы». Итальянский клуб арендовал английского футболиста до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что «волки» арендуют 24-летнего английского полузащитника до конца сезона за € 1 млн с учётом бонусов. Арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа футболиста.



Мэйтленд-Найлс — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Мэйтленда-Найлса в € 12 млн.



Завтра, 9 января, «Рома» проведёт матч с «Ювентусом».

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