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«Столько же, сколько раз Кантона выигрывал ЛЧ». Каррагер — о количестве своих титулов АПЛ

«Столько же, сколько раз Кантона выигрывал ЛЧ». Каррагер — о количестве своих титулов АПЛ
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер ответил на несколько вопросов своих подписчиков в «Твиттере».

Один из пользователей спросил у экс-центрбека, что бы он предпочёл – победу в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге, на что Каррагер ответил: «Победа в Лиге чемпионов более значима. Факт».

Также у Каррагера спросили: «Джейми, сколько раз ты побеждал в АПЛ?». Бывший футболист ответил: «Столько же, сколько раз Кантона выигрывал ЛЧ».

Напомним, Каррагер ни разу не побеждал в чемпионате Англии, но в 2005 году он вместе с «Ливерпулем» взял Лигу чемпионов. Кантона, в свою очередь, не побеждал в ЛЧ, но четыре раза выигрывал АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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