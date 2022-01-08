В «Милане» назвали фамилии 3 игроков, с которыми ведутся переговоры о продлении контракта
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что итальянский клуб хочет продлить соглашения с защитником Тео Эрнандесом, полузащитником Исмаэлем Беннасером и нападающим Рафаэлом Леау.
«Мы ведём предварительные переговоры о продлении контрактов Эрнандеса и Беннасера. Мы также ведём переговоры с Леау. «Милан» планирует в ближайшее время продлить контракты с этими игроками», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
24-летний Эрнандес в нынешнем сезоне отметился двумя голами и пятью голевыми передачами в 21 матче во всех турнирах. 24-летний Беннасер забил гол и отдал результативную передачу в 24 матчах. На счету 22-летнего Леау шесть голов и три голевые передачи в 20 матчах.
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