Российский нападающий чешской «Сигмы» перейдёт в «Ростов»

«Ростов» договорился о трансфере нападающего чешской «Сигмы» Егора Голенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

22-летний Голенков – воспитанник академии Коноплёва. С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 115 тыс.



С 2017 по 2018 год Голенков находился в аренде в молодёжной команде португальской «Лейрии». Действующее соглашение российского футболиста с чешской «Сигмой» рассчитано до 2023 года. Рыночная стоимость Голенкова оценивается в € 350 тыс.