Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский нападающий чешской «Сигмы» перейдёт в «Ростов»

Российский нападающий чешской «Сигмы» перейдёт в «Ростов»
Комментарии

«Ростов» договорился о трансфере нападающего чешской «Сигмы» Егора Голенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

22-летний Голенков – воспитанник академии Коноплёва. С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 115 тыс.

С 2017 по 2018 год Голенков находился в аренде в молодёжной команде португальской «Лейрии». Действующее соглашение российского футболиста с чешской «Сигмой» рассчитано до 2023 года. Рыночная стоимость Голенкова оценивается в € 350 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022