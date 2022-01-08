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Агент Дивеева отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Наполи»

Агент Дивеева отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Наполи»
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Олег Ерёмин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны итальянского «Наполи».

«Ко мне никто не обращался. Никаких сигналов из «Наполи» я не получал», — рассказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что 22-летний футболист входит в сферу интересов «Наполи». Сообщалось, что решение о переходе Дивеева будет принимать главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти.

Дивеев стал игроком ЦСКА в феврале 2019 года. Сначала армейцы арендовали защитника у «Уфы» до конца сезона, а затем выкупили права на игрока за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Дивеев в 16 матчах чемпионата России забил гол.

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