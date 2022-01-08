«Барселона» и «Гранада» объявили стартовые составы на матч 20-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Барселоны» на матч 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Гранада» — «Барселона».



«Гранада»: Максимиану, Нева, Торренте, Диас, Кини, Гоналон, Милья, Пуэртас, Мачис, Молина, Суарес.



Запасные: Эскандель, Абрам, Эскудеро, Дуарте, Санчес, Кольядо, Брис, Монторо, Мончи, Руис, Бакка, Буцке.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Алвес, Гави, Бускетс, Гонсалес, Жутгла, де Йонг, Дембеле.



Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Дест, Лангле, Мингеса, Юмтити, Пуч, Санс, Акомах, Депай, Эззалзули.



Обслужит матч бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Антонио Санчес.