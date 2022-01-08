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Сулейманов открыл счёт в матче «Галатасарай» — «Гиресунспор»

Сулейманов открыл счёт в матче «Галатасарай» — «Гиресунспор»
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Российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт в игре 20-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем». Форвард отличился на 11-й минуте матча с передачи Сержиньо.

Напомним, 22-летний Сулейманов арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона у «Краснодара» с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи.

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

Сулейманов перешёл в академию «Краснодара» в январе 2013 года из «Анжи». За первую команду «быков» нападающий выходил на поле 118 раз, забив в этих матчах 23 гола и отдав восемь голевых передач.

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