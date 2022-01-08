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«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»

«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»
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Сегодня, 8 января, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Хозяева одержали победу – 4:1.

На 19-й минуте матча красную карточку получил защитник гостей Александер Хак. На 21-й Андре Силва вывел «РБ Лейпциг» вперёд, реализовав пенальти. Во втором тайме Доминик Собослаи увеличил преимущество хозяев с передачи Кристофера Нкунку. Спустя 10 минут Ли Дже Сон отыграл один мяч, голевую на свой счёт записал Карим Онисиво. Через минуту Нкунку вновь восстановил преимущество «РБ Лейпциг» в два мяча, а Андре Силва установил окончательный счёт матча — 4:1 в пользу команды Доменико Тедеско.

«РБ Лейпциг» набрал 25 очков в 18 матчах и поднялся на промежуточное восьмое место турнирной таблицы чемпионата Германии. «Майнц» (24) — 10-й. Лидером соревнований является «Бавария» (43).

Германия - Бундеслига. 18-й тур
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 1
Майнц
Майнц
1:0 А. Силва – 21' (пен)   2:0 Собослаи – 47'   2:1 Сон – 57'   3:1 Нкунку – 58'   4:1 А. Силва – 61'
Удаления: нет / Хак – 19'
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