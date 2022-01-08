«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско в большинстве разгромил «Майнц»

Сегодня, 8 января, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Хозяева одержали победу – 4:1.



На 19-й минуте матча красную карточку получил защитник гостей Александер Хак. На 21-й Андре Силва вывел «РБ Лейпциг» вперёд, реализовав пенальти. Во втором тайме Доминик Собослаи увеличил преимущество хозяев с передачи Кристофера Нкунку. Спустя 10 минут Ли Дже Сон отыграл один мяч, голевую на свой счёт записал Карим Онисиво. Через минуту Нкунку вновь восстановил преимущество «РБ Лейпциг» в два мяча, а Андре Силва установил окончательный счёт матча — 4:1 в пользу команды Доменико Тедеско.



«РБ Лейпциг» набрал 25 очков в 18 матчах и поднялся на промежуточное восьмое место турнирной таблицы чемпионата Германии. «Майнц» (24) — 10-й. Лидером соревнований является «Бавария» (43).