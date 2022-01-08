Левандовски — об уходе Паулу Соузы: был потрясён и разочарован. Но незаменимых нет

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, как отреагировал на неожиданный уход главного тренера Паулу Соузы из национальной команды.
Португальский специалист расторг контракт с польской сборной и возглавил «Фламенго».
«Когда я узнал, что он уходит, то был потрясён и разочарован. Не мог поверить, так как от тренера не было никаких сигналов об этом. Я приземлился в Дубае и получил информацию от друга, что Паулу Соуза может уйти. Не мог понять, правда это или просто слухи. На следующий день информация подтвердилась.
Я не чувствовал необходимости поговорить с тренером. Это было его решение. Хуже всего то, как это было сделано и объявлено. Это навредило команде. Однако незаменимых людей нет. Мы знаем, за что играем», — приводит слова Левандовского польское издание Sport.pl.
- 8 января 2022
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