Ван Дейк: у «Манчестер Сити» мало травм, мало больных коронавирусом – это серьёзный плюс

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и идёт на третьем месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков, но имея игру в запасе.

«Сити» прошёл декабрь очень хорошо. Мало травм, мало больных коронавирусом – это серьёзный плюс. Маленький пример. Одновременно в нашей команде положительный тест был у меня, Фабиньо и Тьяго. Три основных игрока команды.



Да, в таком большом клубе, как «Ливерпуль», хватает хороших футболистов, но в таких ситуациях меняются и ритм, и динамика происходящего в команде. Впереди ещё много матчей. Но на данном этапе нужно и немного везения», – цитирует ван Дейка De Telegraaf.

Гол Мохамеда Салаха в матче «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):

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