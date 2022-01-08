Гол Сулейманова принёс «Гиресунспору» победу над «Галатасараем»

Сегодня, 8 января, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле в рамках матча 20-го тура турецкой Суперлиги сезона-2021/2022 «Галатасарай» принимал «Гиресунспор». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче на 11-й минуте забил российский нападающий гостей Магомед-Шапи Сулейманов. Напомним, 22-летний форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи.
Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.
«Гиресунспор» набрал 25 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Турции. «Галатасарай» (27) – 10-й. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (49).
- 8 января 2022
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