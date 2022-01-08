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Гол Сулейманова принёс «Гиресунспору» победу над «Галатасараем»

Гол Сулейманова принёс «Гиресунспору» победу над «Галатасараем»
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Сегодня, 8 января, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле в рамках матча 20-го тура турецкой Суперлиги сезона-2021/2022 «Галатасарай» принимал «Гиресунспор». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил российский нападающий гостей Магомед-Шапи Сулейманов. Напомним, 22-летний форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи.

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

«Гиресунспор» набрал 25 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Турции. «Галатасарай» (27) – 10-й. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (49).

Турция - Суперлига. 20-й тур
08 января 2022, суббота. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 1
Гиресунспор
Гиресун
0:1 Сулейманов – 11'
Комментарии
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