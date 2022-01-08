Рашфорд: расстраивает, что нашу преданность «МЮ» и тренеру ставят под сомнение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о выступлениях «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.



«Читал о том, что я перестал писать в «твиттере», но зачем что-то говорить, если нужно работать на поле? Мы все разочарованы результатами, также нас огорчает то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.



Я испытываю бесконечное уважение и к тренеру, и к клубу, стремлюсь улучшить свою игру под руководством специалистов. Я не обижен и не расстроен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Да, конечно. Я свой основной критик. Начало сезона получилось тяжёлым, но я полон решимости доказать, что могу приносить пользу.



Моя желание быть здесь, моя преданность клубу никогда не должны подвергаться сомнению. Я люблю этот клуб», — написал Рашфорд в «Твиттере».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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